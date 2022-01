O gesto de Petrucci no Dakar que está a merecer elogios de tudo e todos

A carregar o vídeo ...

O italiano Danilo Petrucci vive a sua primeira aventura num Dakar e, apesar de ter sido forçado a abdicar da classificação geral, continuou em prova para sentir a essência da prova e ganhar experiência. Até já ganhou uma etapa, mostrou bom andamento e vai vivendo momentos para recordar, como este, ocorrido na etapa desta terça-feira. Com problemas na eletrónica da sua moto, o antigo piloto de MotoGP foi abordado por três miúdos numa zona remota e, com a simpatia que o caracteriza, deixou-os encantados. "Hoje, vários problemas com a eletrónica fizeram-me parar duas vezes. Mas felizmente que aquilo que me faz feliz é alegrar as pessoas, como estes miúdos", escreveu o italiano nas redes sociais, anexando o vídeo que pode ver acima.