No final dos jogos é normal ver-se os jogadores oferecerem as suas camisolas aos adeptos, mas o que Ronald Araújo fez após o Barcelona-Atlético Madrid é pouco habitual. Isto porque, o central dos blaugrana - que até marcou um dos golos do triunfo do Barça por 4-2 - subiu até às bancadas do Camp Nou para entregar a camisola a um adepto uruguaio do clube espanhol. [Vídeo: One Football]