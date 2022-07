O gesto de Russell que está a ser elogiado: saltou do carro para auxiliar Zhou após violento acidente

A carregar o vídeo ...

George Russell foi um dos implicados no violento acidente da primeira curva no Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas também foi protagonista de um momento que está a ser bastante elogiado. É que, instantes depois do forte impacto de que foi alvo, mesmo que abalado, o britânico não pensou duas vezes, saltou do carro e partiu em auxílio do chinês Zhou Guanyu, que tinha ficado com o carro virado do avesso e numa zona bastante delicada. Como consequência disso, refira-se, o piloto da Mercedes foi impedido de voltar à prova.