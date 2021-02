O gesto do Barcelona para Luís Frade: «Hoje, capitão Frade. A equipa está contigo»

A carregar o vídeo ...

Para lá da homenagem sentida na camisola para o jogo desta noite , Luís Frade atua diante do Nava, para o campeonato espanhol de andebol, com a braçadeira de capitão do Barcelona, num gesto de tributo e de força por parte do plantel culé para com o seu colega, que esta sexta-feira chora a morte de Alfredo Quintana. O momento da passagem de testemunho foi partilhado nas redes sociais pelo clube, com o veterano Cédric Sorhaindo a colocar a braçadeira no braço do português. "Hoje, capitão Frade. A equipa está contigo", escreveu o clube.