O "gesto perfeito" de Bruno Fernandes no dérbi de Manchester explicado pelo próprio

Bruno Fernandes esteve em destaque esta quinta-feira nas redes sociais do Manchester United, nas quais, a partir de sua casa, tentou explicar o momento do passe para Martial, que resultaria no primeiro golo dos 'red devils' no dérbi de Manchester. "Nesse momento, eu falei com o Fred e disse-lhe: 'Ok Fred, tu vais para o segundo poste, o segundo poste. E, no momento em que o árbitro apitou, eu senti... vou meter a bola agora! Foi uma bola perfeita, um gesto perfeito, tudo aconteceu no momento certo. Era uma bola difícil, mas tentei e marcámos", recorda o internacional português.



O Manchester United bateu o Manchester City, por 2-0, com golos de Anthony Martial e Scott McTominay. Bruno Fernandes fez uma assistência.