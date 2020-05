A carregar o vídeo ...

Mats Hummels, defesa-central do Borussia Dortmund, teve este sábado uma atitude que está a gerar polémica nas redes sociais. O internacional alemão, de 31 anos, à entrada do relvado do Signal Iduna Park, para o encontro diante do Schalke 04, assoou o nariz para o chão, atitude que vai contra o protocolo estabelecido pela Liga de Futebol Alemã para o regresso da competição.