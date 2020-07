A carregar o vídeo ...

A FIA está a levar bastante a sério as apertadas regras de segurança neste retorno do campeonato de Fórmula 1 e este sábado advertiu as equipas Ferrari e Red Bull depois de Christian Horner, Helmut Marko e Sebastian Vettel terem estado à conversa no paddock sem grande distanciamento físico e, para mais, sem o uso de máscara.