O gesto que emociona o atletismo: foi última, correu durante tempestade e recebeu 10 mil dólares de prémio

Bou Samnang é por estes dias um dos nomes mais falados no mundo do atletismo. Não por um qualquer tempo canhão, mas sim pela determinação que demonstrou na segunda-feira, durante as eliminatórias dos 5.000 metros dos Campeonatos do Sudeste Asiático.



Acabou em último, a quase 6 minutos da vencedora, cruzando a linha de meta depois de largos metros a correr contra o cansaço e também a forte tempestade que se abateu no estádio - instantes depois dos mais rápidos terminarem. Samnang acabou com 22.54 minutos, estava visivelmente exausta, mas acabou por ser alvo da maior ovação de todos os presentes, em reconhecimento pela sua perseverança.



Mas aquilo era apenas o começo. Pouco depois, Khieu Kanharith, o ministro da informação do Camboja, anunciou que a atleta iria receber um bónus de 250 dólares (230 euros) pela sua performance, antes de chegar um donativo totalmente inesperado. 10 mil dólares (9.169 euros) da mão do primeiro ministro do país, Hun Sen. "A história interessante é que a corredora Bou Samnang correu até final, mesmo sabendo que não se iria qualificar", explicou Hun Sen.



A cereja no topo do bolo no reconhecimento de que foi alvo veio de Norodom Sihamoni, o rei do Cambodja, numa declaração na qual o monarca destacou que o "desporto é muito mais do que ganhar ou perder".