O gesto que incendiou o dérbi da Catalunha: jogador do Barcelona 'manda' Espanyol para a 2.ª

Um polémico gesto de Ronald Araújo nos instantes finais do dérbi da Catalunha entre Espanyol e Barcelona tem estado em foco na imprensa desportiva espanhola. De acordo com alguns meios, o defesa-central internacional pelo Uruguai terá mandado o Espanyol para a 2.ª divisão.



Após o jogo, Xavi Hernández disse não se ter apercebido do momento, mas sublinhou que esse tipo de comportamentos não se podem repetir nos seus jogadores. "Não vi [o gesto]. Temos de respeitar o adversário, o árbitro, os adeptos rivais... há que ter respeito sempre, mas a tensão às vezes... mas peço perdão. Se isso realmente aconteceu, é algo que não pode voltar a suceder-se", disse.