Depois da fotografia que deixou no ar a ideia de um pedido de casamento , Georgina Rodríguez publicou um vídeo no Instagram no qual surge a dançar com Cristiano Ronaldo. A publicação da modelo espanhola está a fazer as delícias dos fãs e conta já com quase 3 milhões de 'likes' e milhares de comentários. [Vídeo: Instagram]