O gesto solidário dos jogadores da equipa de andebol do Boa Hora para com colega com cancro

Nuno Pinto, capitão da equipa de andebol do Boa Hora foi diagnosticado com um linfoma que levou a que suspende-se a carreira. Em solidariedade para com o jogadores, todo o plantel e equipa técnica do clube que milita na 1.ª divisão da modalidade raparam o cabelo, num gesto de solidariedade notável. "A batalha de uns é a guerra de todos", pode ler-se no vídeo. [Vídeo: Facebook Boa Hora]