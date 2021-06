A carregar o vídeo ...

Lançado em campo aos 65', na altura com o marcador em 0-0, o português Bebé foi decisivo na vitória do Rayo Vallecano diante do Leganés, ao marcar dois golos num triunfo por 3-0. O segundo tento do português, aos 90'+4, surgiu num forte disparo de livre direto. É certo que o guarda-redes fica (muito) mal na fotografia, mas a bola... levava 'fogo'!