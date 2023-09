A carregar o vídeo ...

Geovany Quenda marcou um grande golo na goleada dos sub-17 de Portugal frente a Marrocos, por 6-0, no Torneio de Pinatar. O extremo do Sporting recuperou a bola no meio-campo e fintou cinco adversários antes de atirar para as redes adversárias. [Vídeo: Canal 11]