Hulk continua a dar show no Brasil... e que show. Desta vez, o ex-FC Porto marcou mais um golaço na vitória por 2-1 do Atlético Mineiro e ajudou a conquistar a 'dobradinha', juntando ao campeonato a Taça do Brasil, troféu que confirmou ontem, ao voltar a vencer o Athletico Paranaense, por 2-1, na segunda mão da final.