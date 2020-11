A carregar o vídeo ...

O Benfica alcançou esta quarta-feira o acesso aos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões feminina, ao vencer fora as belgas do Anderlecht por 2-1. Nycole bisou, aos 62' e 78'. Veja o segundo golo da futebolista do Benfica que carimbou a vitória, depois da formação encarnada ter estado a perder.