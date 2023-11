A carregar o vídeo ...

O Vasco da Gama deu este domingo um passo importante rumo à permanência no Brasileirão, ao vencer por 2-1 na receção ao América Mineiro. Uma vitória suadíssima, que apenas foi garantida com um golo aos 90'+4 do francês Dimitri Payet. De livre direto, o veterano, de 36 anos, mostrou que é craque!