O golo anulado a André Horta que deixou jogadores do Sp. Braga estupefactos

Depois de uma bela jogada ofensiva, André Horta rematou na passada à entrada da grande área do Santa Clara e fez a igualdade no marcador... pelo menos pensava o médio do Sporting de Braga. O lance viria a ser prontamente anulado pelo árbitro Rui Costa por suposto fora-de-jogo ao ataque minhoto, deixando os jogadores bracarenses e também Carlos Carvalhal totalmente estupefactos. [Vídeo: VSports]