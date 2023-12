O golo anulado a Paulinho nos descontos: árbitro foi ao VAR e assinalou falta de Daniel Bragança

Aos 90'+5 do Sporting-FC Porto , Paulinho fez o terceiro golo para os leões, mas o lance viria a ser anulado. Inicialmente, colocava-se a hipótese de o avançado estar em posição irregular no momento do passe de Daniel Bragança ou até de ter cometido falta sobre Galeno, mas as imagens do lance vieram mostrar que a irregularidade no lance estava na ação de Daniel Bragança. O médio cometeu falta sobre Fran Navarro antes de colocar a bola nos pés do camisola 20.