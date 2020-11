Depois de ter marcado diante do Leicester, o líbio Al Musrati parece ter-lhe tomado o gosto e este domingo, diante do Farense, assumiu papel decisivo, ao marcar o golo da vitória diante do Farense. Lançado aos 61' por Carlos Carvalhal, o médio marcou aos 87' e deu 3 pontos que permitem aos minhotos manterem-se a 4 do Sporting.