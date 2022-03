Foi com um golo de Cassiano já ao cair do pano que o Vizela assegurou um precioso ponto na receção ao Famalicão, no jogo que marcou o arranque da 27.ª jornada da Liga Bwin. O goleador da formação liderada por Álvaro Pacheco surgiu solto de marcação na grande área do Famalicão e concluiu com um bom remate uma jogada iniciada pela direita por Kiko Bondoso. [Vídeo: VSports]