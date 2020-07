O Famalicão deu esta segunda-feira um importante passo rumo ao apuramento histórico para a Liga Europa, ao vencer por 2-1 em casa do V. Setúbal. Diogo Gonçalves, com dois golos, foi a figura do jogo, sendo que o segundo foi marcado já aos 90'. Com este resultado, os famalicenses sobem a quinto, por troca com o Rio Ave.