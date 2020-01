O golo de Funes Mori que fez (toda) a diferença na final do torneio de Abertura

A carregar o vídeo ...

O Monterrey sagrou-se campeão do torneio de Abertura do México no domingo. O clube onde alinham Funes Mori e Urretaviscaya, ex-jogadores do Benfica, e Miguel Layún, ex-FC Porto, conquistou o troféu ao derrotar o América, nos penáltis com Funes Mori a marcar o único golo do Monterrey em tempo regulamentar, neste lance. Recorde-se que na 1.ª mão da final o Monterrey havia vencido por 2-1, mas perderam ontem, pelo mesmo resultado, no tempo regulamentar, colocando a eliminatória empatada 3-3: nos penáltis, o Monterrey acabou por vencer por 4-2