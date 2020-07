Está feito o empate em Famalicão. Guga, médio famalicense, recebeu no coração da área um passe de Fábio Martins e atirou colocado para o fundo da baliza do Benfica, estabelecendo, assim, o 1-1 no marcador. Com este resultado, o FC Porto fica agora a apenas um ponto de sagrar-se campeão nacional. [Vídeo: VSports]