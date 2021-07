A carregar o vídeo ...

O México venceu, na madrugada desta quinta-feira, o Canadá por 2-1 , garantindo assim a passagem à final da Gold Cup, com destaque para o ex-médio do FC Porto, Hector Herrera, que selou o triunfo com um potente remate aos 90'+10. Jesús Corona, também dos azuis e brancos, foi titular no encontro. (Vídeo YouTube)