O golo de jovem do Sporting que já se tornou viral

O Sporting goleou esta terça-feira o Santa Clara na terceira jornada da Liga Revelação por 5-0, numa partida na qual o brasileiro Ewandro Santos brilhou com dois golos. O segundo, que fechou as contas do marcador, surge numa finalização de grande classe do jogador de 19 anos. O lance, naturalmente, está a gerar muito entusiasmo nas contas nas redes sociais afetas ao clube de Alvalade. (Vídeo: Sporting TV)