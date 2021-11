Nakajima voltou aos golos na Liga quase três anos depois e colocou o Portimonense a vencer o Belenenses SAD

Shoya Nakajima voltou este sábado aos golos no campeonato português quase três anos depois e colocou o Portimonense em vantagem diante do Belenenses SAD aos 10 minutos da partida. A última vez que o japonês tinha marcado na Liga foi em dezembro de 2018, na vitória 3-2 do Portimonense sobre o Tondela. Em Portugal, já não marcava há quase dois anos - o último foi em dezembro de 2019, pelo FC Porto, na Taça de Portugal [Vídeo: VSports]