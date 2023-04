O Famalicão conseguiu esta tarde uma daquelas recuperações para mais tarde recordar diante do Marítimo. Ao intervalo, os famalicenses perdiam em casa por 2-0 e viam-se numa posição complicada. Contudo, uma segunda parte de sonho permitiu a conquista dos 3 pontos. Com a particularidade do golo da vitória, marcado por Pablo, ter surgido aos 90'+8. Foi a absoluta loucura no Estádio Municipal 22 de Junho!