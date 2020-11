O golo de Rui Gomes que colocou a U. Leiria na próxima ronda da Taça

A carregar o vídeo ...

Depois da eliminação do Feirense aos pés do Amora, mais uma surpresa neste primeiro dia de jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e agora a envolver uma equipa da Liga NOS. A U. Leiria, equipa histórica do futebol português que milita no Campeonato de Portugal, afastou o primodivisionário Portimonense, graças a uma vitória por 1-0. Rui Gomes, com um golo aos 80', foi o herói leiriense.