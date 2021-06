A Inglaterra ganhou pela primeira vez no jogo inaugural do Campeonato da Europa e ganha bem. Um golo de Sterling assegurou o triunfo e a liderança do grupo D, num jogo em que a Croácia, vice-campeã mundial, desiludiu. Apenas um remate enquadrado com a baliza de Pickford. É também a primeira derrota dos croatas no jogo inaugural de um Europeu, depois de cinco vitórias e um empate.