Valeu bem a pena a odisseia vivida por Mehdi Taremi para chegar do Porto até Teerão para se juntar à seleção do seu país. Esta quinta-feira, diante do Iraque, o avançado do FC Porto reforçou o estatuto de herói nacional, ao marcar o único golo iraniano, que valeu uma vitória por 1-0 que colocou o país no Mundial'2022.