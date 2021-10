O golo de Taremi que deu a vitória ao Irão sobre os Emirados Árabes Unidos

A carregar o vídeo ...

Um golo de Taremi deu a vitória ao Irão na visita aos Emirados Árabes Unidos, que soma por triunfos os três encontros realizados na zona asiática de apuramento para o Mundial'2022. O avançado do FC Porto marcou aos 70 minutos e garantiu a vitória da seleção iraniana que contou ainda Alireza Beiranvand, guarda-redes do Boavista, a titular. O Irão lidera assim o Grupo A, com nove pontos, mais dois que a Coreia do Sul, de Paulo Bento. [Vídeo: Twitter]