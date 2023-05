Cláudio Winck marcou, aos 90'+5, o golo da vitória (1-0) do Marítimo sobre o Vizela. Um triunfo que garantiu aos insulares a presença no playoff da Liga Bwin - diante do 3.º classificado da Liga SABSEG - e, ao mesmo tempo, fez com que Paços de Ferreira e Santa Clara desçam já de divisão.