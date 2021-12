O FC Porto adiantou-se no marcador diante do Portimonense em cima do apito para o intervalo, graças a um golo de Luis Díaz a 'meias' com Pedro Sá. O colombiano bateu o livre frontal e o jogador dos algarvios, na tentativa de cortar a bola, enganou Samuel Portugal e colocou o esférico no fundo da rede.