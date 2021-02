O Paços de Ferreira bateu o Tondela por 2-1 e somou o sexto triunfo consecutivo na Liga NOS, resultado que permite ao conjunto orientado por Pepa igualar o Benfica no 4º lugar, com 34 pontos. O avançado João Pedro entrou aos 81 minutos e, pouco depois, decidiu o encontro com este golo. [Vídeo: VSports]