O golo que deu a Portugal a vitória épica sobre Espanha no Europeu de hóquei em patins

Num jogo impróprio para cardíacos, Portugal alcançou uma vitória épica sobre a Espanha, por 10-9 , na 4ª jornada do Europeu de hóquei em patins. Rafa marcou o golo decisivo a 14 segundos do final e deixou ao rubro o Multiusos de Paredes. A Seleção Nacional tenta, esta sexta-feira, garantir vaga na final. E até poderá entrar em pista para defrontar Andorra já com o apuramento garantido. [Vídeo: Facebook Federação de Patinagem de Portugal]