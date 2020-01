O golo que levou à loucura os adeptos do Shrewsbury e valeu o empate frente ao Liverpool na Taça de Inglaterra

A carregar o vídeo ...

O Shrewsbury foi a grande surpresa do dia na Taça de Inglaterra ao empatar (2-2) na receção ao Liverpool e vai discutir a passagem aos oitavos-de-final em Anfield, mítico estádio do atual campeão europeu, mundial e líder da Premier League. A equipa da 3ª divisão esteve a perder por 2-0 mas conseguiu empatar com um bis de Jason Cummings. Depois de um penálti convertido aos 65 minutos, o escocês voltou a marcar aos 75' e levou à loucura as bancadas do New Meadow.