Marafona recebeu duras críticas dos adeptos do Alanyaspor após ficar mal na fotografia no segundo golo que ditou a derrota (3-0) na visita ao Besiktas. O guarda-redes português, de 33 anos, permitiu este remate certeiro a Rachid Ghezzal, à passagem do minuto 58, e já admitiu o erro e desculpou-se através das redes sociais . [Vídeo: Twitter]