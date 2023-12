A carregar o vídeo ...

Aos 19' do Al Ittihad-Al Nassr , Cristiano Ronaldo fez, de penálti, o momentâneo 1-1 no jogo. Foi o 52.º golo do internacional português em 2023 (entre clube e Seleção Nacional), igualando Harry Kane e Kylian Mbappé no topo da lista de melhores marcadores mundiais neste ano civil.