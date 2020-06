Depois de ter assistido Dybala , Cristiano Ronaldo fez também ele um golo diante do Lecce, convertendo com êxito um penálti por si conquistado. Um golo que se revela histórico, já que lhe permitiu fazer 'check' no último adversário ao qual lhe faltava marcar na Serie A. À lista falta apenas o Brescia, uma equipa perante a qual CR7 não chegou a atuar (falhou os dois jogos desta temporada).