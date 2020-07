A carregar o vídeo ...

Portugal nunca vai esquecer 10 de julho de 2016. A Seleção colocou a Europa a seus pés ao conquistar o Euro’2016, após bater a França (1-0) com um golo solitário do herói Éder. Hoje marcam-se quatro anos do dia histórico , com a garantia de que o troféu fica na Cidade do Futebol mais um ano.