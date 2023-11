O grande chapéu de meio-campo que está a deixar o mundo do hóquei no gelo de boca aberta

A carregar o vídeo ...

É certamente um dos golos mais diferenciados que irá ver no hóquei no gelo nos próximos tempos. Na vitória dos Anaheim Ducks sobre o rival San Jose Sharks por 4-1, o checo Radko Gudas contou com alguma sorte à mistura e, quase de meio-campo, anotou uma autêntica chapelada ao guarda-redes adversário. Para ver e rever! (Vídeo: Twitter/Sportsnet)