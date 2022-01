O Sporting Gijón, da 2.ª divisão espanhola, eliminou o Villarreal da Taça do Rei, ao vencer por 2-1, e seguiu para os 'oitavos' da prova. O submarino amarelo até começou por se adiantar no marcador, mas Uros Djurdjevic empatou a partida, à passagem dos 67 minutos, com um grande golo que vale a pena ver. [Vídeo: One Football]