Phill Foden continua num bom momento de forma e num treino da seleção inglesa, com vista ao encontro de sexta-feira com a Albânia, anotou um grande golo. O momento mereceu o registo por parte da seleção inglesa. "Ridículo", pode ler-se na legenda do vídeo publicado no Twitter da formação dos três leões.