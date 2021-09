A carregar o vídeo ...

Os sub-17 do Estoril receberam os sub-17 do V. Setúbal a contar para a 5.ª jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, numa partida que terminou com um empate a dois golos. Destaque para este grande golo de Gabriel Tavares, jogador da formação canarinha (Vídeo: Youtube)