André Vidigal inaugurou o marcador no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com um remate em arco e deixou o Marítimo em vantagem frente ao Belenenses SAD. O extremo, que chegou neste defeso à Madeira, estreou-se a marcar pela equipa insular com um grande golo. [Vídeo: VSports]