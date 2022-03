O grande remate de Bebé contra o Sevilha que pode deixar equipa de Lopetegui mais longe do Real Madrid

BEBÉ O Defesa ainda anda lá pelo chão



É tudo teu https://t.co/dcWbSFnbXM#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/cUmBc7CuIg — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 13, 2022

O Sevilha empatou este domingo no terreno do Rayo Vallecano (1-1) e pode ver o Real Madrid fugir na liderança da LaLiga, caso os merengues vençam amanhã na visita ao Maiorca. Bebé abriu o marcador para a equipa da casa com este potente remate.