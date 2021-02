O grave acidente que provocou o final da corrida de Fórmula E na Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

A segunda corrida de Fórmula E na Arábia Saudita foi dada como terminada oito minutos antes do previsto, devido à mostragem da bandeira vermelha na sequência do grave acidente a envolver Alex Lynn, da Mahindra. Tudo sucedeu na sequência de um primeiro embate entre outros dois pilotos, ao qual acabou por se seguir uma cena assustadora, aqui captada por vídeo amador, com o carro do britânico a aparecer a alta velocidade já após ter capotado. Apesar do aparato, Lynn está consciente e a falar, segundo divulgou a sua equipa.