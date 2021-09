A carregar o vídeo ...

A Roma disponibilizou, através das suas redes sociais, os bastidores do 'sprint' de José Mourinho no Olímpico de Roma após o golo de El Shaarawy, aos 90'+1, que deu a vitória aos 'giallorossi', por 2-1, frente à Sassuolo e que fez lembrar os festejos do golo de Costinha no Manchester United-FC Porto de 2004. [Vídeo: AS Roma]