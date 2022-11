O guarda-redes suplente que foi herói contra o clube da cidade onde nasceu e que o dispensou: «Só acontece em Hollywood»

A carregar o vídeo ...

Imagine este cenário: LAFC e Philadelphia Union jogavam a final da Major League Soccer (MLS) e a equipa de Los Angeles marcou o 2-1 aos 83'; aos 85' e 120+4' já havia reviravolta no marcador. Até que, aos 120+8', Bale fez o empate. O jogo foi para os penáltis e o guarda-redes suplente, John McCarthy, teve de entrar. E foi herói contra o clube da cidade onde nasceu e que o dispensou. Marc dos Santos, treinador adjunto do LAFC, viveu tudo isto no banco e contou a história a Record.