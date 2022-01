A carregar o vídeo ...

Erling Haaland regressou aos treinos no Borussia Dortmund com um gesto que lhe é reconhecido. "Queremos ouvir: como é que começaram o Ano Novo?", escreveu o emblema alemão através das redes sociais utilizando imagens do norueguês que continua a ser desejado pelos maiores emblemas da Europa.